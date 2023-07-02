Bakan Özhaseki: Fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi.

Özhaseki, Ankara’da 11 deprem kentindeki il ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiği istişare toplantısında konuştu.

'4 ana kırmızı çizgimiz var'

Yapılaşmaya ilişkin dört ana kırmızı çizgilerinin olduğunu söyleyen Özhaseki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim 4 ana kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bundan sonra her ne olursa olsun fay kırıkları, fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. Belki bu ceza kanunlarına da girecek, yasa olarak da gelecek. İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma olmayacak. Üçüncüsü, dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Dördüncüsü, özellikle mühendislik işlerinde ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz."

Deprem bölgesinde yapılacak konutlar hakkında bilgi veren Özhaseki "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.