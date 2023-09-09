Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki konutların teslimine kasım-aralık aylarında başlıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde inşaatına devam edilen evlerin teslimatına kasım-aralık aylarında başlanacağını duyurdu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem bölgesinde inşaatına başlanılan 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı sürerken; toplam 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, ahır ve depo olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız birim inşa edilecek. Hatay'da 220 bin 66 konut ve 34 bin 129 köy evi ile toplamda 254 bin 195 ev, Maraş'ta 82 bin 104 konut ve 30 bin 310 köy evi ile toplamda 112 bin 414 ev, Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi ile toplamda 64 bin 811 ev, Antep'te 29 bin 315 konut ve 12 bin 607 köy evi ile toplamda 41 bin 922 ev, Urfa'da 13 bin 782 konut ve 3 bin köy evi ile toplamda 16 bin 782 ev inşa edilecek.