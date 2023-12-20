Bakan Özhaseki: Bundan sonra fay hatlarının üzerine yapılaşmaya izin vermeyeceğiz

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki söz aldı.

Özhaseki şunları söyledi:

‘Fay hatları üzerine yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz’

“Burada taviz vermeyeceğimiz dört kırmızı çizgimiz var. Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde hangi belediye izin verirse versin gidip el koyarak asla ve asla fay hatları üzerinde bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşma yasağını sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Dere yataklarının imara açılması söz konusu değil, bir de önem verdiğim benim mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde, işçilikte sıfır toleransla devam edeceğiz. 'Bir kat ne olur ki, bir şey olmaz biraz daha buralara çek, bir kat daha koyalım bir şey farketmez' sözlerin artık tarih olması lazım. Bu konuda taviz verilmemesi lazım.

Kentsel dönüşüm Başkanlığımızla ilgili olumsuz şeyler söylendi ama, öyle tahmin ediyorum ki bu olumsuz şeyleri söyleyen arkadaşlar yasayı hiç okumadılar. Kentsel dönüşüm bizde bir genel müdürlüktü, şu anda başkanlık oldu. Birisi sadece Marmara Bölgesi ile ilgilenecek. İkincisi, Anadolu ile ilgilenecek. Üçüncüsü de kaynak üretecek. Elimizde bulunan hazine arazilerini tarayacak, bir kaynak oluşturacak ve buradan gelen kaynak kentsel dönüşüme harcanacak.

‘Samandağ’da vatandaşın tapusunu elinden alıp da ne yapacağız arkadaşlar’

2012 yılında çıkan rezerv alan ve riskli alan gibi iki tane tabir hiç değişmedi. Sadece son yasada yeni yerleşim alanı vardı. Yeni yerleşim alanı çıktı. Mahkemeler yeni yerleşim alanı denince, şehirlerin uzağında boş bir alan olarak anladıkların için yürütmeyi durdurma oradaki işi tıkama yoluna gidiyorlardı. Bunu polemik olsun diye söylemiyorum İstanbul Büyükşehir Belediyemiz. Bizden rezerv alan diyor ilan ediyor. Biz de haklısın dedik verdik. Kötü bir şey değil ki vatandaşın evini yıkmak için istemiyor ki toprağını alıp üstünü gaspetmek için istemiyor ki. Burayı dönüştürmek için istiyor. Bu tabiri koyduğumuzda her türlü yardımı alabilecek. Kira yardımı da alabilecek, rezerv alanlarından istifade edecek ve orada işleme başlayabilecek. Yasada değişen hiçbir şey yok. Sadece ve sadece yeni yerleşim alanı gibi bir tabirin oradan çıkarılmış olması oldu. 11 sene içerisinde tapusu elinden alınıp sokağa atılan bir adam gördünüz mü? Kadıköy'den alınıpta Sultanbeyli'den verilen gördünüz mü? Samandağ'da vatandaşın tapusunu alıp da biz ne yapacağız arkadaşlar? Ne lazım ya bize tapusu. Ama orada rezerv ilan etmezsek işleme başlayamıyoruz. Rezerv alanı ilan etiğimiz yerlerde resen işlem yapıp o konutları orada oturana teslim ediyoruz, başkasına vermiyoruz." (AA)