Bakan Özhaseki: 5 senede İstanbul depreme hazır hale gelir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, beklenen Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkıma işaret ederek kentin olası depreme hazır olmasının 5 yıl süreceğini söyledi.

Özhaseki, "Bundan sonra yapılacak binalarda 4 kırmızı çizgimiz var. Birincisi fay hatlarının olduğu yerde yapılaşma olmayacak. İkincisi sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek. Üçüncüsü dere yatakları asla imara açılmayacak. Dördüncüsü mimarlık/mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak'' dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma töreninde, "Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz" diyen Özhaseki, bu defa ''5 senede İstanbul depreme hazır hale getirilir. Kentsel dönüşümü hızlandırırız. Yasayı çıkarırız. Rezerv alanlarda konut veririz. Yarısı bizden kampanyasıyla da 200 bini konutu dönüştürürü'' ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da AKP döneminde İstanbul’da deprem altyapısıyla ilgili bütün bilimsel çalışmaların yapıldığını iddia ederek, ''Bizim dönemimizde İstanbul’da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Hepsi bitti. Dünyada iki tane kent deprem altyapısı açısından örnektir; Los Angeles ve Tokyo. Biz şu anda her ikisinden de daha ilerideyiz" demişti.

1994 yılından 2019 yılına dek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AKP ile öncülü olan Refah Partisi ve Fazilet Partisi yönetti.