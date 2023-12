Bakan Özhaseki: 485 hareketli fay hattı var, kentsel dönüşümden başka çaremiz yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. Özhaseki, "Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem meydana geliyor, 485 hareketli fay hattı var ülkemizde" dedi.

"Kentsel dönüşüm yapmaktan başka çaremiz yok" diyen Mehmet Özhaseki şöyle konuştu:

"Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem meydana geliyor, 485 hareketli fay hattı var ülkemizde. Her an her yerde olabilir. Peki ne yapmalıyız? Onunla savaşabilir miyiz? Yenik düşeriz. Ona mani olabilir miyiz? Olamayız. Mevlana'dan bir söz, 'Akıl sonradan dize vurup dövünmek ve ağlamak için değildir. Önceden tedbir alıp yola devam olmak içindir' diyor. Konutlarımızı, evlerimizi, iş yerlerimizi sağlam yapmalıyız. Yapılmış olan mevcut stoklara bakıp eğer orada bir sıkıntı varsa, risk teşkil ediyorsa yasalar çıkardık, iki üç aydır uğraşıyoruz. Kentsel dönüşüm yapmaktan başka çaremiz yok."