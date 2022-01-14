Bakan Özer'e tepki: Bu şekilde on binlerce kekeme öğrencinin hedeflerini etkiliyor

Geçtiğimiz günlerde mülakatlarda elenen öğretmenlerin gündeme gelmesi üzerine konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kayırma iddialarını reddederken "kekeme iseniz nasıl öğretmenlik yapacaksınız" demişti.

Bakan'ın verdiği cevap hem kayıra iddialarını yanıtsız bırakırken hem de kekeme yurttaşların tepkisini çekti.

'Muhatap hastaneler olabilir, mülakat heyeti değil'

Konuyla ilgili soL'a konuşan ismini vermek istemeyen bir öğretmen "Mesela ben kekemeyim. Türkçe öğretmeniyim. 3 yıldır da görev yapıyorum. Kekeme oluşum bir eksiklik ya da öğretmenlik mesleğinden kabiliyet azaltan bir şey değil ki. Ayrıca bu durumun da aşamaları var. Evet konuşmanız önünde engel oluşturacak bir durum varsa öğretmenlik yapamazsınız. Ama bunu kekemelerin tamamını genelleyecek şekilde belirtmek haksızlık olur. Mesela ben çok heyecanlandığımda sıkıntı yaşayabiliyorum. Ancak bu nadiren oluşan bir şey. Mesleki bir engel değil. Öğrencilerimin başarısını ya da başarısızlığını negatif olarak etkilemiyor. Ayrıca bunun belirleyeni mülakat heyeti değildir ki. Zaten sürecin en başında hastanelerden sağlık raporu alınıyor. Yani en başta bunlar için olumlu ya da olumsuz karar veriliyor. Mülakat bunun en son aşaması. Buraya kadar kişiye konuşamadığı halde aksi bir sağlık raporu verildiyse sorun adam kayırmakta aranmalı. Bu şekilde on binlerce kekeme öğrencinin akademik, insani hedefleri ve motivasyonları etkileniyor ve zan altında bırakılıyor. Eksiklik gibi tarif edilmesi çok yanlış. Ayrıca bu diğer yanıyla da tedavi edilen bir süreç. Zaman içinde kekemelikten kurtulan bir sürü insan var" dedi.

"Mülakat kekemeler için en sorunlu aşama değil mi zaten?"

Komisyonun bunun bir belirleyeni ya da karar mercii olmadığını, muhatabın sağlık kurumları olduğunu ifade eden öğretmen, sözlerine şu şekilde devam etti. "Genelde ve yaygın olarak kekeme arkadaşlarımız heyecanlandığında bu sorunu yaşar. Ben de mesela heyecanlandığımda yaşıyorum bu sorunu. Günlük hayatta alışverişte ya da örnek olsun okulda eğitim verirken bu sorunla nadiren karşılaşılır. Ama altını çizeyim, yine de iletişimi bozan, kıran, koparan bir şey yoktur ortada. İletişim devam eder, karşınızdaki kişi kekeme olduğunu anlar sadece. Şimdi geçen gün bahsi geçen mevzuda öğretmen adayına şiir okutmuşlar. Yahu zaten bu kadar heyecan ortamında bir insanın kekelemesi için kekeme olmasına gerek yok ki? Ortam zaten insanı strese sokan bir ortam. Burada kekelediği için bir adayın elenmesi haksızlıktır. Üstelik bir de adaya tekerleme okutmuşlar. Akıl alır gibi değil. Ortada bir heyet raporu var ayrıca. Eğer işlerini ciddiye alıyorsa mülakat heyeti tutar genç bir eğitimcinin elinden, çeker bir köşeye, anlat kardeşim der. Panik yapmadan heyecan yapmadan anlat der. Genç bir insanın umutlarını, hayallerini, geleceğini yıkmak bu kadar basit olmamalı."

Kekemeler Derneği: Bakanın açıklamaları ayrımcılığın itirafıdır

Bugün MEB'de görev yapan yüzlerce kekeme öğretmen olduğunu belirten Kekemeler Derneği ise Bakan'ın açıklamalarının ayrımcılığın itirafı olduğuna vurgu yaptı. Sosyal medyada yaptıkları açıklamada Bakan Özer'in açıklamalarına tepki gösteren dernek, bugün birçok alanda hekim, öğretmen, mühendis kekemelerin olduğunu belirtirken bu tür ifadeleri dünden bu yana gelen ayrımcılığın bir yansıması olarak gördüklerini açıkladılar.