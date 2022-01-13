Milli Eğitim Bakanı: Mülakatlarda cemaatler öncelenmiyor, dışarıdan hiçbir müdahale yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. Özer, KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili, "Süreç işliyor, itiraz eder, mahkemeye gider. İtiraz süreci bitti, ayın 14’üne kadar incelenip cevap verilecek" dedi.

"Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil. Kaldırılabilir ancak bunu kaldırmak Meclis'in iradesinde. Bizim kanun teklifi verme yetkimiz yok biliyorsunuz" diyen Özer mülakatlarda bazı tarikat ve cemaatlerin öncelendiği, mülakat sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları içinse "Bunlar asla doğru değil. Dışarıdan hiçbir müdahale yok. Bu ülkede tek bir Milli Eğitim Bakanlığı var ve orayı da ben yönetiyorum" diye konuştu.

'KPSS ve mülakat sonuçları yüzde 97 oranında örtüşüyor'

KPSS ve mülakatların yüzde 97 oranında örtüştüğünü söyleyen Özer, şunları kaydetti:

"Bazen çeşitli sebeplerden kaynaklanan farklılıklar olabiliyor. Bakın Nagehan Hanım öğretmenlik özel nitelikler gerektiren bir meslek. Size John Nash örneği vereyim. Çok büyük bir dehaydı ama iyi bir öğretmen olabilir miydi? Yani bazen donanımlı, bilgili de olsanız anlatma kabiliyeti gibi temel bir alanda eksikseniz nasıl öğretmenlik yapacaksınız? Ya da kekeme iseniz mesela… Örnek veriyorum, somut bir olay üzerine konuşmuyorum. Öğretmenlikte işin pedagojik, psikolojik boyutu da var, bunu unutmayalım. Kısacası eğitim üzerinden, gençler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum.

'Randevu istenseydi neden görüşmeyeyim?'

Bakın Kılıçdaroğlu sizin kanalda çıktığı yayında ‘Ben zaten Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeye gitmedim’ dedi. Nagehan Hanım ben herkesle görüşürüm. Amaç görüşmek olsaydı, doğru bir dille randevu istenseydi neden görüşmeyeyim? Kaldı ki Kemal Bey ben bakan olduğumda bir 'hayırlı olsun’a geldi mi? CHP’den grup başkanvekili ve başka vekiller daha önce geldiler, görüştük. Bizim herkese kapımız açık. MEB çok şeffaftır. Bizim gizli saklı işimiz yok."

Enes Kara 'yetki kapsamına girmediği' için yorum yapmamış

Bakan Özer’e intihar eden Enes Kara’yı da sorduğunu belirten Alçı, Bakanın üniversite öğrencisi olduğu ve yetki kapsamına girmediği için yorum yapmak istemediğini belirtti.

Bakan Özer, okullardaki vaka sayıları ile kapanan sınıflara ilişkin olarak da şöyle konuştu:

"Toplumda artan vaka sayılarına paralel bir durum yok okullarda Nagehan Hanım. Bugün itibarı ile kapalı sınıf sayısı 3986. Bu da 850 bin sınıf içinde yüzde 0,5’ten az bir oran demek. Ekimde 8000-9000 sınıfın kapandığı olmuştu. Dolayısıyla şu an alarm verilmesi gereken bir durum söz konusu değil. Zaten sistem çok iyi oturdu ve verileri tamamen şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz."

'Hızlı test onaylanınca okullarda test yapacağız'

Öğretmenlerde aşılama oranının Avrupa ülkelerindeki oranın üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Özer, Bursa’da iki meslek lisesinin işbirliği ile imal edilen antijen test kitinden bahsetti. "Onay için bu kitler şu an Sağlık Bakanlığı’nda" diyen Özer, “İkinci döneme yetiştirmeye çalışıyoruz. Onay çıkarsa 7 Şubat'a hazır olacak. Böylece sık vaka görülen yerler başta olmak üzere sınıflarda test yaparak sınıf kapanmasının önüne geçmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu açıkça yanlış bilgi vermiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KPSS’de yüksek puan alıp mülakatta elenenlerle ilgili Danıştay kararına işaret ettiği açıklamalarına da yanıt veren Özer, “Açıkça yanlış bilgi vermiş. En azından böyle bir karar olmadığı netleşmişken çıkıp düzeltmesini beklerdik. Yaptı mı CHP Genel Başkanı bunu? Hayır. İşte böyle temelsiz iddialarla MEB’i yıpratmaya çalışmak bütün ülkeye zarar veriyor” diye konuştu.