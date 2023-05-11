Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı ve AKP Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, okul öncesi eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarınca belirlenen ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

Özer, Kültür Sanat Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz” dedi.

Bakan Özer, okullaşma oranına ilişkin "2000'li yıllarda eğitimin tüm kademelerinde, evlatlarımızın yarısı okulun dışındaydı. Son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için sosyal politikalar devreye sokuldu" diye konuştu.