Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Meclis'te yaptığı açıklamada "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" dedi.

Özer ayrıca 21 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasındaki mesleki gelişim eğitimlerinin uzaktan eğitim olarak düzenleneceğini açıkladı.

Özer “Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim” dedi.