Bakan Özer'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Meclis'te yaptığı açıklamada "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" dedi.

Özer ayrıca 21 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasındaki mesleki gelişim eğitimlerinin uzaktan eğitim olarak düzenleneceğini açıkladı.

Özer “Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim” dedi.

Haber

Birlik Sendikası: Özel okul öğretmenlerini yok sayan bir meslek kanununu kabul etmiyoruz!