Birlik Sendikası: Özel okul öğretmenlerini yok sayan bir meslek kanununu kabul etmiyoruz!

Birlik Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Özel okul öğretmenlerini yok sayan bir meslek kanununu kabul etmiyoruz!" denildi.

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Bürosu da düzenlediği Twitter etkinliği ile özel okul öğretmenlerinin hayat pahalılığı karşısında insanca yaşayabilecekleri ücret talebini duyuruyor.

Özel okul öğretmenleri meslek kanunu için taleplerini şöyle sıraladı:

- Kamu özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm meslektaşlarımızı kapsayan

- Patronların el altından bakanlığa ilettiği talepleri ve kâr hesaplarını değil öğretmenlerin geçim sıkıntısını merkeze alan

- Öğretmenlerin görüşünü alarak şeffaf şekilde hazırlanmış bir meslek kanunu için mücadele ediyor ve MEB'i göreve çağırıyoruz."