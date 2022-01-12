Bakan Özer: Yüz yüze eğitime devam edilecek

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs vakalarının artmaşı nedeniyle okullarda yüz yüze eğitme ara verilmeyeceğini söyledi. Özer, tüm okulların açık olduğunu aynı zamanda kapalı sınıfların bulunmadığını ifade etti.

Ayrıca Özer, 31 Ocak’ta 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirtti.

Erdoğan'ın katılımıyla 'Öğretmen atama töreni' yapılacak

31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, atamaların 7 bin 500'ünün İstanbul'a olacağını söyledi.

10 öğretmenden biri tam aşı olmadı

"Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması" diyen Bakan, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 89'a yakın olduğunu söyledi.

En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranınınsa yüzde 45'e yakın olduğunu söyleyen Bakan, "Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz" dedi.