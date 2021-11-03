Bakan Özer: Önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ataşehir’de Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Özer, “Şu anda okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız toplumun çok çok üzerinde aşılanma oranına sahip olan öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm önlemleri alarak bazen önlemleri revize ederek yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz” dedi.

Özer, "Bugün itibariyle bir doz aşısını olmuş olan öğretmenimiz yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87. Aşı olmamış ama bağışıklık kazanmış ve antikoru olan öğretmen oranımız ise yüzde 5. Dolayısıyla eğitim sistemimizdeki 1,2 milyon öğretmenimizin yüzde 92’si ya en az iki doz aşı olmuştur veyahut da antikor oluşturmuştur." şeklinde konuştu.