Bakan Özer: Okulların tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün yaptığı açıklamada "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda" dedi.

İzmir Valiliği'ne yaptığı resmi ziyarette konuşan Özer, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.