Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim öğretimin durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" dedi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Özer: Düzce'de eğitim öğretime bir hafta ara verdik
Bakan Özer, 'Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik' açıklamasını yaptı.
Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim öğretimin durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" dedi. (AA)