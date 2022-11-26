Bakan Özer: Düzce'de eğitim öğretime bir hafta ara verdik

Bakan Özer, 'Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik' açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim öğretimin durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" dedi. (AA)

Haber

Düzce Üniversitesi'nde eğitime ara verildi