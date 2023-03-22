Bakan Özer: Afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen illerde ilçe bazlı eğitime başlanacağını açıkladı. Bu kapsamda 27 Mart itibariyle 22 ilçede eğitime başlanacak.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 27 Mart itibarıyla ilçe bazlı eğitime başlanacağını bildirdi. 

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Özer'in paylaşımında yer alan tabloya göre ise Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerinde; Adıyaman'ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde; Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde 27 Mart'ta kademeli olarak eğitime başlanacak. 

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