Deprem bölgesindeki 4 il için 'kademeli eğitim' kararı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 'Depremden etkilenen 4 ilin bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacak' dedi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde bakanlığın ilçe müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Özer, "Hatay’da 27 Mart’ta başlatmayı planladığımız eğitim öğretim süreçlerine yönelik ilçe müdürlerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Afet bölgesinde çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.Kapsamlı istişareler sonrası 4 ilde eğitim kademeli başlayacak dedi."

Özer, "Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü'nde, Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor" ifadelerini kullandı.

Haber

İstanbul'daki riskli ilçeler sıralandı: Hangilerinde sıvılaşma tehlikesi var?