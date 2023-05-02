Bakan Özer: 12. sınıflara devamsızlıktan kalmak yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası eğitim sistemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede 12. sınıfta hiçbir öğrencinin devamsızlıktan kalmayacağını açıkladı.

CNN Türk yayınında konuşan Bakan Özer, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Toplumdaki eşitsizliklerin minimize edildiği mekanlardır okullar. Bakan olarak, göreve başladığımda okulları açtım.1 buçuk yıl kapalı kalmıştı. Dijital platform ne kadar mükemmel olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine ikame edilemez. Okullar açıldığında vaka sayıların arttığına dair bilimsel makale yok."