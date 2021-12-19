Bakan Nebati'ye AKP'den tepki: Off the record bile söylenmez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomik krizle ilgili sözlerine AKP'li bir yetkilinin 'Bu sözler off the record bile söylenmez' diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ekonomik krizle ilgili muhalefet partilerinden ve kamuoyunda tepki toplayan sözlerinin AKP içinde de rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı bilgiye göre, Nebati'nin “Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer” sözleriyle ilgili AKP'li bir yetkili, böyle konuşmanın siyaseten kabul edilemeyeceğini, kamuoyuna mesaj verirken çok ciddi ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yetkili, “Bu sözler off the record bile söylenmez” dedi.

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