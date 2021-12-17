Bakan Nebati konuştu: ‘Şehir merkezinde kira 1261 lira...’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada yeni belirlenen asgari ücretle Avrupa’daki asgari ücretleri ve kira fiyatlarını karşılaştırdı.

Türkiye’deki kira fiyatlarının 1261 lira olduğunu iddia eden Bakan Nebati, yaptığı konuşmada “Amsterdam’da bin 701 Euro ücret varken kira ücreti 2 bin 622 Euro iken Türkiye’de ise asgari ücret 4 bin 250 lira, kira ise şehir merkezinde 1261 lira” ifadelerini kullandı.

Nebati, TBMM’de yaptığı konuşmada 4 bin 250 lira olarak açıklanan asgari ücret ile Avrupa’daki ücretleri ve kira fiyatlarını karşılaştırdığı konuşmasında, Türkiye'de şehir merkezindeki evlerin kirasının 1261 lira olduğunu iddia etti.

Sözleri tepki ile karşılanan Bakan Nebati, şöyle konuştu:

“Amsterdam’da bin 701 Euro asgari ücret varken kira ücreti 2 bin 622 Euro. Berlin’de asgari ücret bin 585 Euro iken şehir merkezindeki bir kira bin 969 Euro. Türkiye’de ise asgari ücret 4 bin 250 lira, kira ise şehir merkezinde 1261 lira.”

