Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Asgari ücret bugün açıklanacak' dedi.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu.

Nebati, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

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