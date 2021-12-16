Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu.
Nebati, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Asgari ücret bugün açıklanacak' dedi.
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu.
Nebati, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.