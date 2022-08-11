Bakan Nebati'nin basına kapalı toplantıdaki konuşması sızdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

ÖTV artışı itirafı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün katıldığı bir toplantıda konuya ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine oturdu. Nebati, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde basına kapalı düzenlenen toplantıda, ÖTV'yi artırmayı düşündüklerini söyledi. Sosyal medyaya düşen konuşmada Nebati, hem ÖTV artışını tartıştıklarını hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ardından otomobil satışlarının azaldığını söylüyor.

Diken'in haberine göre, toplantıdan sızdırılan videoda Nebati, şunları söyledi:

"ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım. Kimden dinlediyse, nasıl dinlediyse çıktı hemen apar topar…"