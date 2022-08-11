Mafya Erdoğan'ın avukatı ve valinin yolunu silahlarla kesti: Savcı itirafları nasıl gizledi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ın halasının cenazesinde yaşananlar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kısa Dalga haber sitesinden Ersan Atar, o gün yaşananların savcılık tarafından nasıl geçiştirildiğini, önemli isimlerin soruşturma dosyasından nasıl ayıklandığını yazdı.

Atar'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Tarih: 20 Haziran 2022… Saat: 15:30 suları… Yer: Gaziantep-Karkamış yolu, Güveçli kavşağı, Ekinveren yakınları… Olay: Mafyanın bir cenaze töreni konvoyuna baskın verip konvoydaki bazı “önemli isimleri” araçlarından indirerek “yollarından etmeleri”. İddia: Bu konvoyda Gaziantep Valisinin, Belediye Başkan Vekilinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının da aralarında bulunduğu “protokolün” yer alması.

Kimilerine göre “Türkiye’nin 2. Susurluk Vakası”, kimilerine göre “devletin acziyet içinde gösterilmesi gayretinin senaryolaştırılması” olan bu olayı, olayı soruşturan savcılık tutanaklarından aktaralım istedik. Bu yazıda, “şikayetçi ol(a)mayan devlet”in derin suskunluğunu da okuyacaksınız, savcılıkta sorulmayan sorular ışığında…

***

Ne zaman ki avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı, işte o andan itibaren Fatma hanımı tüm Türkiye tanır hale geldi:

“4. Ve son halam Fatma Güzel bugün vefat etti. 2.5 sene içinde 4 halam rahmetli oldu. Anacığım ve yengem de vefat etti geçen sene…. Yalan dünya, yalandan yüzüme gülen dünya…”

Avukat İnal’ın “bütün geçmişlere rahmet dileyerek” bitirdiği mesajdaki Fatma Güzel daha toprağa verilmeden “yalan dünya”da mafya yollar kesiyor, kalaşnikoflar, Glock marka silahlar sıkılıyordu.

İddia oydu ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal cenaze töreni için Gaziantep’e gitmiş, kendisini Vali Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Belediye Genel Sekreteri Sezer Cihan, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ve Şili Fahri Konsolosu Özgür Özdağlı havaalanında karşılamıştı.

İddialara ve artık özellikle Gaziantep’te çobanların da konuştuklarına göre; konvoy Güveçli kavşağına yaklaştığı sırada yol, bir traktör ve bir otomobille kesilmişti. Konvoy durmak zorunda kaldı. O sırada yolun farklı yerlerinden ellerinde kalaşnikof ve glock marka silahlar, pompalı tüfekler bulunan 15-20 kişilik bir grup yola indi ve makam otomobillerinde bulunan “protokol”ü araçlarından indirdi. Grubun lideri olduğu belli olan bir kişi otomobilden indirdiği “korumaları”, adamlarıyla birlikte darp ediyor, “buranın devleti benim” diyor bir yandan da “protokol”dekilere hakaret ediyordu.

Bu isim, Gaiantep’te ve hatta çevre illerde nam salmış, suç örgütü lideri Yılmaz Öztürkmen idi.

Yerel kaynaklı bilgilere de dayanan iddiaların -yine Valiliğin birazdan aktaracağımız açıklamasıyla hala çelişen- bir başka versiyonuna göre, Vali Davut Gül, yol kesme sırasında “araçtan indirilenler” arasında değildi; konvoyun 1,5-2 km gerisinden resmi korumalarıyla geliyordu ve olay kendisine haber verilince, bulunduğu noktadan geri döndü. İddianın bu versiyonuna göre, “yol kesilmişti ama Vali mafyayla hiç karşılaşmamıştı.”

Yol kesme sırasında araçlarından indirilenler, kimilerine göre Valiliğin resmi korumalarıydı, kimilerine göre -bir bakıma öncü gibi gönderilen- gayrı-resmi korumalardı. Birazdan, bu kişilerin kimler olduklarını araç markası, modeli ve plakalarını vererek tutanaklardan aktaracağız. Hatta araç markalarını şimdiden, şöyle bir söyleyelim: Porsche, Audi A6, Range Rover…

İddialara dönelim: Mafya lideri Yılmaz Öztürkmen konvoyun önünü kesip bir süre “racon kestikten” sonra bölgeye, jandarma ekipleri geldi. O sırada Öztürkmen ve adamları, yollarını kestikleri kişilerden bazılarına da yanlarına alıp arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sonrasında çetenin alıkoydukları kişileri çiftlik evinde “sorgulama”ları, o çiftlik evine özel tim baskınları, çetenin yolunun Adana’da kesilmesi ve Öztürkmen’in gözaltına alınması…

Peki Öztürkmen bu 20 Haziran saat 15:30 – 16:00 sıralarındaki bu eylemi neden yaptı? Bu konuda da “yerel”den farklı bilgiler geliyor. En “kahir” bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 170 dönümlük bir arsa vardı ve bu arsanın “Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal koordinatörlüğünde değerlendirilmesi”konusunda Öztürkmen, “alamadığı pay”ını istiyordu.

***

Bundan sonrasında, Gaziantep Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki belgelerden edindiğimiz bilgilere yer vereceğiz.

Savcılıktaki dosyaya bakarsanız Antep yöresinde nam salmış, milyon dolarların geçtiği usulsüzlük iddialarının merkezinde yer alan Yılmaz Öztürkmen, 15-20 adamıyla yol kesmişti ve konvoyu durdurarak bir aracın şoförünün Iphone 12 Promax marka cep telefonunu gasp etmişti. Savcılıkta dosya böyle işlem görüyordu. Bu suçu işlerken de niyeyse “Buranın devleti benim, siz kimsiniz, senin sahibin kim, kiminle geldin”, “Nerede lan o. Onu bulacağım. Onu bu memlekette gezdirmeyeceğim” sözleri savcılıkta sorulmuyordu.

Soruşturma dosyasında ne Vali Davut Gül’ün, ne Belediye Başkanvekili’nin ne de Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal’ın adı geçiyordu. Çünkü onlar şikayetçi olmamıştı. Şikayetçi olurlarsa bir mafya grubu tarafından yollarının kesildiğini kabul edeceklerdi. Nitekim Vali Davut Gül zaten “ben orda değildim bile” demişti.

Çözüm bulunmuştu Şili Fahri Konsolosu Özgür Özdağlı’nın aracının yolu kesilmiş gibi gösterilecekti. Hatta bu araçta da Konsolos’un kendisi yokmuş gibi kayıtlara geçirilmeye çalışılacak ama bir tanık “Fahri Konsolos ve kardeşi bu sırada başka araca geçti” deyiverecekti. Hem Fahri Konsolos’un devletle doğrudan bağı yoktu. Kimse “mafya devletin yolunu kesti” diyemezdi.

Hal böyle olunca da soruşturma sırasında şüphelilere, “Siz aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerin yolunu neden kestiniz, niye konvoya baskın verdiniz?” diye soran da olmadı. İddiaya göre tam tersine şüpheliler, savcıya yaptıkları eylemi açıklıkla anlatmaya çalıştılar ama söz oraya gelince savcı sorguya birden çok kez ara verdi. Şüpheliler ısrar ettiler: “Vali... Belediye Başkanvekili… Erdoğan’ın avukatı… Pay…” diyecek oldular ama savcı “konumuzun bunlarla ilişkisi yok” deyip “cep telefonu gaspı”nı sormaya devam etti.

İfadelerinin kayıtlara geçirilmeyeceğini anlayan şüpheliler bu aşamadan sonra, avukatlarıyla “söylediklerimiz kayıtlara geçirilmedi” diyerek kendi aralarında tutanak tuttular. Sonra da sorulan tüm sorulara: “Susma hakkımızı kullanıyoruz” yanıtını verdiler.

***

Savcının şüphelilere okuyup “ne diyorsunuz?” diye sorduğu ilk beyanın sahibi Mehmet Güzel, suç duyurusu beyanlarında, “plastik fabrikasında işçi olarak çalıştığını, Arif Ulaşlı ve adını - soyadını bilmediği bir başka şahısla Range Rover marka araçla cenazeye gittiklerini” söylüyor. Niyeyse yol boyunca “adını ve soyadını bilmediği şahıs”la tanışma ihtiyacı duymuyor.

Beyanlarının devamında özetle, “yollarının park edilmiş bir traktör ve Ford Focus marka araçla kesildiğini, burada 10-15 kişilik bir grubun olduğunu, bu grup içinden Yılmaz Öztürkmen ve iki kişiyi daha tanıdığını, Yılmaz Öztürkmen ve yanındakilerin tüfeğin dipçiğiyle kendisine vurduklarını” anlatıyor ve özetle devam ediyor:

“Yılmaz Öztürkmen ‘Buranın devleti benim, siz kimsiniz, senin sahibin kim, kiminle geldin’ dedi. Silahı kafama dayadı. Bu esnada Yılmaz Öztürkmen Iphone 12 Promax marka cep telefonumu içindeki GSM kartı ile birlikte aldı, bir daha da geri vermedi. Beni arabadan indirdikleri esnada birlikte yolculuk yapmış olduğum Arif Ulaşlı ve ismini bilmediğim diğer şahsı da darp ettiler. Onları da arabadan indirdiler.”

Güzel, beyanlarının devamında Yılmaz Öztürkmen ve adamlarının kendisini oradan kaçırdıklarını, bir çiftliğe getirdiklerini, burada kendisini ineklerin bulunduğu ahıra bağladıklarını ve darp ettiklerini, sonra da Oğuzeli’nde bir banka şubesinin yanına bıraktıklarını anlatıyor ama “Beni neden darp ettiklerini ve alıkoyduklarını bilmiyorum. Benim şu şahıslarla daha önceden bir husumetim yoktu” diyor.

Savcı da bu beyanları okuduğu şüphelilere, “Mehmet Güzel’i neden kaçırdınız?”, “Buranın devleti benim. Siz kimsiniz, senin sahibin kim, kiminle geldin?” sorusundan kastınız nedir?” diye sormuyor.

***

Özdağlı’nın beyanlarını özetleyelim:

“Havaalanından gelen misafirlerimi aldıktan sonra Karkamış ilçesi Soylu Köyü’nde bulunan cenazeye katılmak için yola çıktık. Benim bulunduğum ve şirketim adına kayıtlı 27 BJD 15 plakalı Audi A6 araç içinde kendim ve şoförüm vardı. Birden önümüzün araçla kesildiğini gördüm. Birden karşımıza çıktıkları için şoförüm duramadı. Önümüzdeki seyir halinde olan yine şirketim adına kayıtlı Range Rover marka 27 TC 709 plakalı araca çarptık. Bulunduğum araç, çarpmanın etkisiyle yerinden kımıldamadı. Olay yerinde bulunan beraber olduğumuz diğer iki araç da geldiğimiz istikamete yani geriye doğru çekilmeye başladılar… Yılmaz Öztürkmen isimli şahsı tanırım. Zaten bu yörede bilinir. Doğrudan bana karşı olmasa da Özgür Özdağlı’yı sebepsiz yere ölümle tehdit ettiğini bilirim. Zaten Olay esnasında abim Özgür Özdağlı da oradaydı. Ancak abim, içinde bulunduğu arabayla benden önce geri dönerek olay yerinden uzaklaştı…”

Yine savcılıkta sorulmayan soru: “Sizinle beraber olan ve olay esnasında geldiğiniz istikamete Özgür Özdağlı’nın dışında geri dönen araçlarda kimler vardı?"