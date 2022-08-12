Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV yanıtı: Espri yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ÖTV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere'' demiş, bu sözlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin basına kapalı bir toplantıda yaptığı konuşma basına sızmıştı.

Nebati, toplantıda "ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım" demişti.

Nebati sözlerinin basına sızmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun ''Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok'' sözleriyle yaptığı paylaşımı alıntılayan Nebati şu ifadeleri kullandı:

''Bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.

Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat’a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.

Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak 'tam ÖTV’yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu' şeklinde bir söz söyledim.

Ben şimdi size durumu anlatayım; 'Vergi politikaları' belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.

Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.

Ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur."