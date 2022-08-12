Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye 'ÖTV' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ÖTV'ye ve kendisine ilişkin sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı “biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, katıldığı bir toplantıda ÖTV artışına ve Kılıçdaroğlu'nun indirim vaadine ilişkin yaptığı konuşmanın kaydı sosyal medyaya sızmıştı. Nebati şu ifadeleri kullanmıştı:

"'ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya devam etsin. (Gülüşmeler) Mahmut, biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.’ Kimden dinlediyse, nasıl dinlediyse çıktı hemen apar topar..."

Kılıçdaroğlu ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı yapmasından birkaç saat sonra ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Söz konusu tebliğin, ilgili kanunda geçen Ekim ayında yapılan değişikliğin tebliğe işlenmesi olduğu öğrenilmişti.