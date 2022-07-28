Kılıçdaroğlu'nun 'ÖTV indirimi' açıklaması sonrası, AKP’de 'bilgi sızdı' tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara geldiklerinde otomobillerde ÖTV indirimi yapacağını açıklamasını yaptığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmesiyle birlikte; AKP’liler bürokrasiden bilgi sızdığına dair tartışmaya başladı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; CHP’liler bu açıklamayla uzun süredir devam eden ‘bürokrasiden bilgi akışı‘ iddialarını AKP içinde de ete kemiğe büründürdüklerini savundu. CHP’li bir isim, bilginin doğrudan cumhurbaşkanlığından geldiğini söyledi.

AKP’liler ise bilginin parti içinden veya cumhurbaşkanlığından değil bürokrasi içindeki bir gruptan sızmış olabileceğine inandığını belirtti.