Bakan Nebati: Mayısta enflasyonun yüzde 50'nin altına düştüğünü göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mayısta enflasyonun yüzde 50'nin altına düştüğünü ve sonra daha da gerilere gittiğini göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Global'de açıklamalarda bulunan Bakan Nebati'nin ifadeleri şöyle:

Türkiye'de dövizin artışı demek doğrudan fiyatların artırılması olarak görünüyor. Salgından yeni çıkmış bir dünya ve üzerine gelen savaş, enflasyon olgusunu çok tartışılır bir hale getirdi. Enerji fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselmesi de enflasyonun Türkiye'de en fazla hissedildiği ülkelerden bir tanesi oldu. Aykırı bir hareket yaptık. Teknik bir değerlendirmeden ziyade toplumsal bir karşılığı olması gerektiğini de düşünerek büyümeden ödün vermeden enflasyonla mücadele dedik. Savaş, hedeflerimizi bir miktar ötelese de fiyatların aşağı olarak düşmesini gördük ve enflasyonla mücadelemizi çok daha anlaşılır hale getirdik. Büyümeden taviz vermediğimiz için işletmeler üretmelere devam etti. Yatırım ve üretim arttı. İşsizlik yaşanmadı. Türkiye, 9,7'lik bir işsizlik oranına geriledi.

'Mayıs'ta enflasyonun 50'nin altına düştüğünü göreceğiz'

Enflasyon niçin hala yüzde 50'lerde? Geçen sene yüzde 80'lerde bir enflasyon gördük, o dönem aralık itibarıyla düşecek dedim, bu etki, döviz fiyatlarındaki hareketliliğinin devam etmesi emtia fiyatlarının düşmesi anlamına geleceği kanaatindeyim. Bugün açıklanan enflasyon, beklentileri karşılıyor. Asgari ücrete artış yapıldı, üretim ve tüketim devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden dolayı da yüzyılın afetiyle karşı karşıya kalan ülkemizde böyle bir enflasyon görülmesi, beklenenle karşılaştığımız anlamına geliyor. Gelecek ay, Ramazan ayının getirdiği gıda fiyatı artışına rağmen Mayıs'ta enflasyonun 50'nin altına düştüğünü ve sonra daha da gerilere gittiğini göreceğiz."