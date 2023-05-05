Bakan Nebati dövizde ralli beklemiyor: 'Dedikodular gerçeği yansıtmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de yaptığı açıklamalarda TÜİK'in enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda etkili bir düşüş için yeniden tarih veren Nebati, "44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu. Enflasyon baz etkisiyle düşüyor kısmını geçti. (...) Enflasyonun yazla birlikte üstündeki baskı azalacak. OVP'deki hedeflere bağlıyız. Depremden dolayı enflasyon etkisi sınırlı kalacak" dedi.

Asgari ücrete Temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz."

Kurda yükseliş beklentisini 'dedikodu' olarak niteledi

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil" diye konuştu.

'Yüksek faiz olmayacak'

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Nebati şöyle devam etti:

"Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim."

Bakan Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi.

Tahminler

Morgan Stanley dolar/Türk Lirası paritesinin yıl sonunda 27’ye yükselebileceğini dile getiriyor. Standard Chartered’a göre dolar 36, HSBC’ye göre 24 olabilir. JPMorgan analistleriyse seçimlerden sonra ‘normal’ politikalara dönüleceği bir senaryoda doların 24-25’te zirve yapmasını bekliyor.