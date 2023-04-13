Bakan Nebati: Doğal gazımızı çıkaracağız ve Nisan'da vanayı çevireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Doğal gazımızı da çıkaracağız ve inşallah 20 Nisan'da vanayı çevireceğiz" dedi.

AKP'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e giden Nebati, AKP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'Afferdersiniz ezikler'

İl başkanlığında konuşma gerçekleştiren Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere yurt dışındaki kardeşimiz, değerli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de kullanarak Türkiye'nin yıldızını selamlayan o güzel duruştan sonra işte 'yapamazsınız, edemezsiniz' dedikleri Togg ile buraya geldik. Bizim aracımızla geldik. Bunlar biliyorsunuz sürekli yapamazlar, edemezler diyen affedersiniz ezikler" dedi.

'20 Nisan'da vanayı çevireceğiz'

Nebati, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkenin potansiyeline, gücüne, dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan birtakım bilmezler. Bunlar vaktinde 'uçak, köprü' yapamazsınız', 'şehir hastaneleri ne işe yarayacak', 'bu otobanlardan kimler geçecek' dediler, Devrim araçlarını engellediler. Bunlar vaktinde havaalanları yapılırken 'bunlara ihtiyaç yok' diyenler. Bunlar, Türkiye'de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh. Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız. Vapurlarımızla, gemilerimizle, savaş gemilerimizle denizlerde, sondaj kuyularımızla Akdeniz'de, Karadeniz'deyiz. Doğal gazımızı da çıkaracağız ve inşallah 20 Nisan'da vanayı çevireceğiz."