Nebati'den Akşener'e 'nemo' göndermesi: 'Gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız'

Ekonomi yönetiminde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek isminin öne çıkmasından bu yana sessizliği ile dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli'de sermaye temsilcileriyle düzenlenen bir toplantıda konuştu.
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in sessizliğine dikkat çekere "kayıp bakan Nemo" olarak nitelediği Nebati, “Bu yüzyıl, bizim yüzyılımız. Bizi kimse durduramaz. Biz gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız, gerekirse de fırtınalarla” dedi.
Satışa sunulan Togg'un "sıkıntıları alıp götürdüğünü" savunan bakan, sürüş deneyimini "Araçla dolaşırken uzaydan gelmişsiniz gibi tüm insanların gıptayla bakmaları, yolda giderken insanların 'işte bu' demesi tüm sıkıntılarınızı alıp götürüyor" sözleriyle anlattı.
Nebati’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni hayata geçirdik.
- Tabii, Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye’de ekonomi hep taşıma suyla dönsün, işler ithal formüllerle idare edilsin. Bugün yedili masa ekonomi alanında her biri yedi ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor.
- Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın belirttiği üzere Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan’da devreye alıyoruz.
- Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90’lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel-gitlerine tekrar teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na adım atacaktır.