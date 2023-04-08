Nebati'den Akşener'e 'nemo' göndermesi: 'Gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız'

Ekonomi yönetiminde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek isminin öne çıkmasından bu yana sessizliği ile dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Denizli'de sermaye temsilcileriyle düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in sessizliğine dikkat çekere "kayıp bakan Nemo" olarak nitelediği Nebati, “Bu yüzyıl, bizim yüzyılımız. Bizi kimse durduramaz. Biz gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız, gerekirse de fırtınalarla” dedi.

Satışa sunulan Togg'un "sıkıntıları alıp götürdüğünü" savunan bakan, sürüş deneyimini "Araçla dolaşırken uzaydan gelmişsiniz gibi tüm insanların gıptayla bakmaları, yolda giderken insanların 'işte bu' demesi tüm sıkıntılarınızı alıp götürüyor" sözleriyle anlattı.

Nebati’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: