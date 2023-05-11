Bakan Nebati: Depremi bu ülkeye hissettirmedik

Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili adayı Nureddin Nebati, "Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik" diye konuştu.

Nebati, Bitlisliler Buluşması’nda konuştu. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez ayrımı yapmadıklarını ve herkesin birinci sınıf vatandaş olduğuna değinen Nebati, “AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde siyasetimizi hizmetle taçlandırıyoruz. Siyasetimizi taçlandırırken sloganlarımızın ne anlama geldiğini bilerek yürüyoruz” ifadesini kullandı.

Seçimler için ortaya konulan vaatleri eleştiren Nebati, “Bunlar ne diyor? ‘Ben, vizeyi kaldıracağım ama Doğu Akdeniz’i terk edeceğim’. Vize için ‘Güney Kıbrıs’ı hemen tanıyacağım’. Oldu paşam. ‘Ben hemen ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ekonominin kasasını da IMF’ye teslim edeceğim’. Kusura bakma. Ülkeyi sen peşkeş çekeceksen bunu herkes yapar ama senin gibi ezik yok. Bir vize için bir ülkenin kaderini, bekasını teslim edecek kadar zavallısın” ifadelerini kullandı.

'İşsizliği düşürdük, faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık'

Nebati, şöyle devam etti:

"Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik. Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ediyoruz. İşsizliği düşürdük. Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık. Döviz kurlarının oynaklığıyla enflasyonla mücadelemizi de kontrol altına aldık.

Türkiye’de tüm paydaşlarının gözlerinin içine baka baka soruyorum sana; faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Aylardır bunu doğrudan sormama rağmen cevap vermiyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki şu anda Türkiye’deki herkes faiz artırımına karşı.

Biliyorlar ki ‘ben faiz artıracağım’ dedikleri anda bu ülkede iş yerlerini, fabrikaları iflas ettirecek kadar ekonomiyi küçültecek tedbirleri almak demek olduğunu. Biliyorlar ki faiz artırılırsa büyümenin küçülmesiyle işsizliğin artacağını. Onun için asla söylemiyorlar." (AA)