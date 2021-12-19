Bakan Nebati banka genel müdürleriyle buluştu: ‘Ne yaptığımızı biliyoruz...’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, banka genel müdürleri ile bir araya geldi.

Nebati'nin banka genel müdürleriyle dün yaptığı toplantıda, yeni ekonomik sistemin parametrelerinin neler olacağına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı ve bunların kısa süre içinde piyasaya aktarılacağı ifade edildi.

Bakan Nebati’nin, banka genel müdürlerine, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı. Bunun dışındaki önerilerinizi dinlemeye hazırım" dediği toplantıda, sermaye kontrolü imasında bulunan yazı ve kesimlerin ise suç işlediğini söylediği belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, banka genel müdürlerinin sistemin gelecekteki sonuçlarına ilişkin kaygılarını dile getirdiği, katılım bankası yöneticilerinin de "enflasyon kadar faiz verilmesini" önerdikleri bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, TL'nin değer kazanımına yönelik olarak bir mekanizma açıklanacağı, kamu bankaları ile ekonomi yönetimi aracılığıyla uygulanacak bu mekanizmaya özel sektörün de davet edildiği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalarda ortaya çıkabilecek sermaye yeterliliği sorunlarına karşı önlemler alacağı vurgulandı.

Öte yandan Bakan Nebati, serbest piyasa kurallarından "asla taviz verilmeyeceğini" altını çizdiği toplantıda, sürecin "geçici" olduğunu vurguladı.

Bakanın bu konuda "Ne yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda yeterince deneyim ve tecrübemiz var. Ekonominin sorunları 2010 yılından itibaren uygulanan yüksek faiz, düşük kur sisteminden kaynaklanıyor. Çok daha güçlü bir ekonomiyi bu sistem içinde kurgulayacağız" dediği not edildi.