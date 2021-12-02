Bakan Muş: Emekçinin büyümeden daha fazla pay alması için çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Lirası'ndaki değer kaybının yurttaşlara "minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ettiklerini" iddia etti.

Muş “İşgücünün, emekçinin Türkiye’nin büyümesinden daha fazla pay alması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz” dedi.

Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Muş “Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin üretim gücünü daha da artıracak ve yatırım ortamını daha da güçlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dış ticaret rakamlarının "herkesin yüzünü güldürdüğünü" iddia eden Muş “İhracatta yakalanan başarının da desteğiyle 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen ekonomimizde ikinci çeyrekte yüzde 22, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen yüzde 6,3’lük büyümeyi dikkate aldığımızda büyüme rakamımızda herhangi bir baz etkisinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

'İhracat artışı baz etkisine bağlanamaz'

Muş “İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken, ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani bu veri de göstermektedir ki ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz” diye konuştu.

Kasımda ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 arttı

Bakan Muş, ithalatın ise kasım ayında 2020 yılı kasım ayına göre yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olduğunu, ocak-kasım dönemi ithalatının ise 2020’nin aynı dönemine göre 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Kasım ayında gerçekleşen 48,3 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğunu kaydeden Muş, dış ticaret açığının ocak-kasım döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilediğini belirtti. Kasım ayında hem ithalat hem de dış ticaret açığında enerji ithalatının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Muş, “Enerji hariç bakıldığında kasım ayında ithalatımız 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir” dedi.

Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020’nin aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80’e ulaştığını belirten Muş, enerji hariç bu değerin yüzde 101,2 olarak kaydedildiğini dile getirdi. Muş, “Karşılama oranımız, ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8’e yükselmiş, enerji hariç yüzde 98,3 olmuştur” diye konuştu.

'İhracattaki artış kalıcı'

Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tedarik ağı ile yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdığını ifade eden Muş, şöyle devam etti:

“Örneğin, 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla 2019 yılına göre AB’nin Uzak Doğu'dan ithalatı düşen bin 87 üründe Türkiye’nin AB’ye ihracatı 3,7 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolara ulaşmıştır. Benzer şekilde 2019 yılına göre ABD’nin Uzak Doğu'dan ithalatı düşen bin 146 üründe Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 1,5 milyar dolar artarak 3 milyar dolara ulaşmıştır. Aslında bu sonuçlar ihracatımızdaki artışın geçici değil, kalıcı olduğunu da göstermektedir.”

'Türkiye’nin yabancı yatırımcı için güvenli liman olmadığı iddiaları laf-ı güzaf'

Muş, “İçeride birileri siyasi saiklerle Türkiye’nin yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmadığını iddia etmektir. Dolayısıyla Türkiye’nin yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmadığı, Türkiye’de yatırımlar için hukuki güvencenin bulunmadığı yönündeki iddialar laf-ı güzaftır. Bunlar gerçeği yansıtmayan art niyetli söylemlerdir” dedi.

Küresel ekonomide işleyişin bozulduğunu söyleyen Muş, “Böyle bir dönemde ülkemize yönelen yatırımlar Türkiye’nin yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.