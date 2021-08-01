Bakan Kurum yangından İHA reklamı çıkarttı: İlk kez İHA'larımızla hasar tespiti yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yangınlara ilişkin "Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" paylaşımında bulundu.

Kurum, "Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ülkede yangınlar devam ediyor

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