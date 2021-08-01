Bakan Kurum yangından İHA reklamı çıkarttı: İlk kez İHA'larımızla hasar tespiti yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yangınlara ilişkin "Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" paylaşımında bulundu.
Kurum, "Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz. pic.twitter.com/uAKogSor8w— Murat KURUM (@murat_kurum) August 1, 2021