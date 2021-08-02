Bakan Kurum: Marmaris'te 109 bina ağır hasar aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Marmaris'te yangında 109 bina ağır hasar aldı' dedi.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangının sürdüğü Marmaris'te 109 binanın ağır hasar aldığını açıkladı.

Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

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