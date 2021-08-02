Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangının sürdüğü Marmaris'te 109 binanın ağır hasar aldığını açıkladı.
Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.
Haber Merkezi
Bakan Kurum: Marmaris'te 109 bina ağır hasar aldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Marmaris'te yangında 109 bina ağır hasar aldı' dedi.
Haber Merkezi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangının sürdüğü Marmaris'te 109 binanın ağır hasar aldığını açıkladı.
Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.