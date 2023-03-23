Bakan Kurum: Hiçbir afette milletimizi açta açıkta, sahipsiz bırakmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi açta açıkta, sahipsiz bırakmadık" iddiasında bulundu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 'Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz her afette afetzedelerin yanında oldu. Hiçbir afette, hiçbir felakette milletimizi açta açıkta, sahipsiz bırakmadık. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da deprem oldu bizler oradaydık. Kastamonu'da, Sinop'ta, Bartın ve Rize'de seller oldu biz yine milletimizin yanındaydık. Antalya ve Muğla'da yangınlar oldu biz yine milletimizin, afetzede kardeşlerimizin yanında soluğu aldık. Devletimiz burada olduğu gibi bütün imkanlarıyla, bütün birikimleriyle hep afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, her türlü yardımı arama kurtarmadan insani yardıma, enkaz kaldırma sürecine, geçici barınma sürecine kadar seferberlik ruhuyla çalışmalarını sürdürdü, Allah'ın izniyle sürdürmeye de devam edecek."