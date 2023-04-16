Bakan Kurum: 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenler eserden bahsedemez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AKP'den milletvekili adayı olduğu İstanbul'da düzenlenen 'Pendik Orta Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tanıtımı' etkinliğinde konuştu.

İstanbul'da Fikirtepe ve Esenler'deki dönüşüm projelerinden örnekler veren Kurum, Pendik'teki Orta ve Dumlupınar mahalleleriyle ilgili "İki etapta bin 747 konut ve 281 dükkanımızın ihalelerini yaptık, sözleşmelerini imzaladık. Ve bugün de Orta ve Dumlupınar mahallelerimizdeki konutlarımızın inşa çalışmalarını sizlerin rızasıyla, destekleriyle, dualarıyla inşallah birazdan hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Şahintepe'de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorunlarının olduğunu hatırlatan Kurum, çözüm için Milli Emlak Genel Müdürlüğüyle çalışma yürüttüklerini ve mülkiyet sorunlarını çözeceklerini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem hazırlıklarını eleştiren Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi olmayan, 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştürmekten aciz olan hiç kimse eserden bahsedemez. Eser siyasetinden bahsedemez. Beceriksizler, işte bu liyakatsizlerin elinde İstanbul'umuz maalesef bu bizim çöp, çamur, çukur sürecinden aldığımız, güzelleştirdiğimiz İstanbul'umuz daha da geriye gidiyor."