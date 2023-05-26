Bakan Kurum: 28 Mayıs’ta her şey bir anda düzelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Çekmeköy ve Eyüpsultan'a yaptığı ziyaretlerde seçmenden oy istedi. Ekonomideki sorunları kabul eden Bakan Kurum, çözüm için 28 Mayıs'ı işaret etti:

“Yatırımcı güven, istikrar ister. Bir masa etrafında güven varsa o masaya gelir oturur. 21 yıldır tüm dünyaya, milletimize sunduğumuz güven ve istikrardır. Kimsenin ötekileştirilmediği, herkese kucak açıldığı bir siyasettir.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleriyle biz ekonomimizi yeniden harekete geçirecek, enflasyonumuzu tek haneli rakamlara düşürecek ülkemizdeki bu sorunları ortadan kaldıracağız. Emin olun 28 Mayıs’ta her şey bir anda düzelecek. Bir anda o bugün yurt dışında ‘Erdoğan gitsin’ manşetleri atanlar, İngiltere’de, Fransa’da, Amerika’da ‘Erdoğan gitsin’ sloganları atanlar o gün görecekler ki bu millet yine güvenden ve istikrardan yana tavır sergileyecek.” (AA)