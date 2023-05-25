Ticaret Bakanı Muş: Türkiye'nin geldiği milli gelir seviyesinde araç çok lüks bir şey değil

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç piyasasının yakın zamanda dengeye oturacağını iddia ederek, "Türkiye'de araç artık bir ihtiyaç. Türkiye'nin geldiği milli gelir seviyesinde araç çok lüks bir şey değil" dedi.

DHA'nın hbaerine göre; Samsun'da 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Muş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Araç piyasasının yakın zamanda dengeye oturacağını iddia eden Muş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de araç artık bir ihtiyaç. Türkiye'nin geldiği milli gelir seviyesinde araç çok lüks bir şey değil. Bir ihtiyaç ve insanlar bu ihtiyacını karşılamak için geliyorlar. Çip krizinden dolayı üretimde aksamalar oldu. Ertelenen talep vardı. Hem üretimde aksama hem de ertelenen talep birleşimce, talepte üretime göre daha fazla artış oluyor. Kanaatim belli bir süre içerisinde arzın artması ve talebin düşmesi ile bu bir dengeye oturacaktır."