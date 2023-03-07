Bakan Kurum: 232 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinde 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu bildirdi. Ayrıca 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu kaydeden Kurum, 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Kurum, 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımının başlayacağını bildirdi.
Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Biz seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geçici barınma ve hasar tespit çalışmaları noktasında TOKİ'mizle özel sektörümüzle çadır kent kurulumundan sonra konteyner kentler, prefabrik yapıların inşa sürecini yönetiyoruz. Konteyner kentlerimizde sıcak sularımızı akacak, vatandaşlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları imkanlara sahip olacak. Malatya'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir'de hasar çalışmaları çerçevesinde binalara ekiplerimiz bir kez daha bakmaya başladı.
- Depremden hasar alan toplam 1 milyon 712 bin binada inceleme yaptık, 232 bin 632 binanın da acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımı başlayacak.