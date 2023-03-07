Bakan Kurum: 232 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Kurum, 11 ili etkileyen deprem felaketinde 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu bildirdi. Ayrıca 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. 232 bin binanın yıkık ya da hasarlı olduğunu kaydeden Kurum, 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Kurum, 2 ayda 11 il ve köylerde 309 bin konutun yapımının başlayacağını bildirdi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: