Bakan Kurum: 11 ilde yapmış olduğumuz sözleşmeler 46 bin 327'ye ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 46 bin 327 konutun yapım sürecinin başladığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle tüm illerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız" dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yenibademli Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum'un açıklaması şöyle:

"Şu an itibarıyla 11 ilde yapmış olduğumuz sözleşmeler 46 bin 327'ye ulaştı. Fiilen 46 bin 327 konutumuz şu an itibarıyla başlamış oldu. Yarın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü olan hem Pazarcık'ta hem Dulkadiroğlu'nda hem Elbistan'da, Afşin'de tüm illerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ta atıyor olacağız

Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız." (AA)