Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 20 bin konutun temelini önümüzdeki hafta atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 11 ilde 'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini başlattıklarını' söyledi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; depremzedelere yönelik konut yapımına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, “Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanı’mızın teşrifiyle 11 ilimizde eşzamanlı atacağız” dedi.

Kurum, “Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz. 1 yıl içinde kalıcı konut teslimlerine başlayacağız” diye konuştu.