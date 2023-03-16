Bakan Koca'nın 'hizmete açtık' dediği hastane bomboş, yataklar dışarda

Hatay'da bulunan Samandağ Devlet Hastanesi 20 Şubat’ta gerçekleşen ve zemininde çatlaklar oluşturan 6,4’lük depremin ardından tahliye edildi. Aradan geçen üç haftanın ardından Bakan Koca, “Samandağ Devlet Hastanesi, 116’sı doktor olmak üzere 755 personeli, 42 polikliniği, 160 yatak kapasitesi, 5 ameliyathanesi, 22 diyaliz yatağı, diş polikliniğiyle hizmetlerini sürdürüyor” açıklaması yaptı.

Hastane yatakları dışarda

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre, henüz 6 ay önce yani geçen Ekim ayında hasta kabulüne başlayan hastanenin durumu içler acısı. Depremzedeler için sahra hastaneleri kurulurken Samandağ Devlet Hastanesi kullanılamıyor. Açılışından önce '6 küvöz ünitesi' olacağı belirtilen hastanede küvözlerden birisi hastanenin dış kapısının önüne konmuş. Kentte sadece Samandağ ilçesinde bile on binlerce yaralı olmasına karşın acil girişinin ışıkları yanmıyor. Hasta yatakları çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış. Koridorlar ise boş ve terk edilmiş halde.

AKP’li müteahhit yaptı

Samandağ Devlet Hastanesi’nin yapım işi ihalesi AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tetik’in abisi Yılmaz Tetik’e verilmişti. 5 Mart 2018 tarihinde 48 milyon 668 bin TL’ye ihale imzalanmıştı. Hastane Yılmaz Tetik’in yönetim kurulu başkanı olduğu M.Y.S Yol Yapı Madencilik şirketi tarafından yapıldı. Ancak hastane internet sitelerinde Mustafa Tetik’in sahibi olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını Yılmaz Tetik’in yaptığı Tetiş Yapı İnşaat firmasının projeleri arasında gösteriliyor. Öte yandan AKP’li Mustafa Tetik deprem sonrası yapılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 6 milyon TL bağışlayacağını duyurmuştu.