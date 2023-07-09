Bakan Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir damarının tıkalı olması nedeniyle anjiyo olan ve stent takılan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yıldırım, bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için gittiği hastanede bir damarının tıkalı olmasının tespiti neticesinde anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti. Koca, “Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim” diye yazdı.