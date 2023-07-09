Binali Yıldırım kalp krizi geçirdi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul milletvekili Behiye Eker, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Eker, "Kalp krizi geçirerek anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.

NTV'nin haberine göre Yıldırım, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Erzincan'dan İstanbul'a döndüğünde rutin kontrol için hastaneye gitti.

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilince, Yıldırım anjiyo oldu. Kapalı damarı açılan Yıldırım'a stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Yıldırım'ın İstanbul'daki evinde dinlendiği öğrenildi.