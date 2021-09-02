Bakan Koca: Yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, aktif vakaların yüzde 81'inin tam aşılı olmayan kişilerden olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir" dedi.

Bakanlar ve YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklamaları

Koca, okulların kapanmasının gündeme alınmasını istemediklerini belirtirken, "Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun" dedi.

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

"Okullarda güven ortamı oluşturulacak. Bilinmezliklerle dolu bir yıl geçirdik. Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik. Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim, bugün tünelin sonu göründü diyebilirim. Vaka sayılarındaki artışın aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylemiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdi. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir.

'Toplamda 62 milyon, 18 yaş üstü aşılanması gereken vatandaşımız var'

Aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşı ile koruma sağlanabiliyor. Sizlere sesleniyorum aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak. Yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Eğitimin eksik kalması çok üzücüdür. Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tedbirleri ve kuralları uygulayacağız.

Toplamda 62 milyon, 18 yaş üstü aşılanması gereken vatandaşımız var. 34.5 35 milyon aşısını tamamlamış vatandaşımız var. 35 milyonun vaka yükü yüzde 13, hastane yükü yüzde 10. Geriye kalan yüzde 90 hastane yükünü oluşturuyor. Aşı bu kadar etkili.

Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Veliler olarak örnek olacağız. Kendi çocuklarımızı korumak sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kıymetli vatandaşlarım sözü bugün Bilim Kurulu toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanımıza bırakmak istiyorum.

Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun."

'6 Eylül itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor'

Milli Eğitim Bakanı Özer de "Okullarımız ilk açılan ve son kapanan yerler olmalıdır" diyerek, okullara gerekli desteklerin verildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kovid salgını tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın en az etkilenmesi için tedbirlerimizi aldık. Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleri ile eğitim görmesi elzemdir.

Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirleri 81 ilimize gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdik. Bazı bilgileri vermek istiyorum. Kamuoyunda sanki hazırlık yapılmadığı yönünde bilgiler dönüyor. Okullarımızın sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik bir ödenek gönderilmiştir. Maskeden dezenfektana kadar hijyen ortamının sağlanması için her türlü hazırlık yapıldı. 113 bin temizlik personeli görevlendirdik. Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.

Bildiğiniz gibi eğitim ve öğretim 6 Eylülde başlıyor ama okul öncesi için başladı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz okula başladı. Okullarda ders verilmeye başlandı. Şunu ifade etmek istiyorum 2 günlük süreç olumlu bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin buluşma hazzı her şeye değerdi. Şırnak'ta eğitim uyum haftasına başlangıç yaptık. Orada tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

6 Eylül itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimin kesintiye uğramaması için tüm sorumluluk bize düşmüyor, tüm paydaşlarımıza düşüyor. Okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz ve öğretmenlerimize çağrı yapmak isterim. Lütfen kurallara uyalım, bu kurallara uyalım ki bir daha okullarımız kapanma sorunu ile yüz yüze kalmasın. Birlikte hareket ettiğimiz zaman bir daha kapanma ile yüz yüze kalmadan eğitim öğretim dönemini tamamlayacağız. Bu süreçte İçişleri Bakanlığından destek gördük. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna en içten şükranlarımı sunuyorum. Okullarımız ilk açılan ve son kapanan yerler olmalıdır."

Üniversitelerde 'hibrit model'

YÖK Başkanı Özvar da üniversitelerde 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitimin başlayacağını söyleyerek, "Bizler yükseköğretim sisteminin temsilcileri olarak, üniversiteler olarak bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Kampüslerimiz hep açıktı. Türk yükseköğretim kurumlarının salgın karşısında göstermiş olduğu ciddi, rasyonel ve verimli düzenlemelerinden dolayı YÖK Başkanı olarak her birini kutluyorum" dedi.

YÖK Başkanı, "Üniversitelerimiz hibrit modeli ile birlikte yüz yüze ders yapma imkanlarının yanı sıra derslerinin bir kısmını, derslerin yüzde 40'nı online yapabilme yetkisine haizdir" dedi.

YÖK Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle: