Bakan Koca: Stoklarımızda 200 bin Hepatit A aşısı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hepatit A aşısının stokta bulunmadığına dair iddiaların hatırlatılması üzerine ise Koca, şunları kaydetti:

"Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim."

Bir süredir aşı temininde kriz yaşandığı söyleniyordu. Verem, çocuk felci, Hepatit B, Hepatit A gibi aşıların bulunamadığı belirtilirken, hekimler özellikle Urfa, Antep, Adana, Manisa gibi illerde stoklarda yaşanan sorun nedeniyle aşılara ulaşamadıklarını anlatmıştı.