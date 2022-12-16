Bakan Koca: İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık

Koca 'Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" dedi.

Koca söz konusu notunu, ilaç sektöründen patronlarla yaptığı toplantının görseliyle paylaştı.

Koca daha öncesinde ilaçlara yapılan yüzde 36,77'lik zammın "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ilk adım" olduğunu iddia etmişti.

Haber

İlaç tekellerinden zam sonrası Erdoğan'a teşekkür