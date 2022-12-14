Sağlık Bakanı'ndan zam savunusu: İlaç bulunamaması probleminin çözümü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro değerinin Aralık 2022 itibarıyla yüzde 36,77 artırıldığı belirtildi.

Öte yandan bu kararı savunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu adımın, 'İlaç bulunamaması probleminin çözümü' olduğunu savundu.

Bakan, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." dedi.