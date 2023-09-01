Bakan Koca: Genel bir salgından söz etmek doğru değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı kentlerde artan ishal ve kusma şikayetlerine ilişkin "Bir salgından söz edemeyiz" dedi. Koca ayrıca Türkiye'de kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, hastaneye başvuran kuduz vakalarında artış görülmediğini kaydetti.

Bakan Koca Mardin'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Piyasada kuduz aşısının bulunamadığı ve kuduz vakalarının görülme sıklığının arttığına ilişkin iddialara yönelik soru üzerine Koca, "Aşıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı, diğer iki aşı da Hepatit A ve su çiçeği. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Koca, bazı şehirlerde ishal, kusma şikayetlerinde artış olduğuna yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yer yer, bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada, yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, hastalığın kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayret ve çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil."