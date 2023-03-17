Bakan Koca: 1834 depremzede yoğun bakımda

Bakan Koca, Kahramanmaraş depremi sonrası hastanelere kaldırılan depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan binlerce depremzede ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralılara ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaşarak "9.881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1.834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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